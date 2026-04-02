أيدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة شمال دمنهور، اليوم الخميس، الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد متهم، لقيامه بإنهاء حياة زوجته، بدائرة مركز دمنهور، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بمصرع ربة منزل داخل مسكنها بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة "سماح.م"، ربة منزل، مقيمة بمساكن الموقف الجديد، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، جرى ضبط المتهم الهارب بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث قام بخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.