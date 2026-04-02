شهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، طقسًا شديد الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة، مع نسبة رطوبة بلغت نحو 30%، وذلك رغم انتشار السحب الكثيفة التي غطت السماء وتسببت في حجب أشعة الشمس.

طقس حار رغم الغيوم

جاءت الأجواء في أسوان حارة بشكل ملحوظ، على الرغم من تكوّن السحب، في ظاهرة تعكس استمرار تأثير الموجة الحارة التي تضرب عددًا من محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.

رفع درجة الاستعداد

وفي هذا السياق، أعلنت المحافظة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في الأحوال الجوية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

الملاحة النهرية تعمل بانتظام

أكدت الجهات المعنية أن حركة الملاحة النهرية لم تتأثر بهذه الأجواء، حيث تواصل الرحلات بين الأقصر وأسوان عملها بشكل طبيعي، دون أي تعطيل.

انتظام حركة الطرق

كما تسير حركة السيارات بشكل منتظم على الطرق المختلفة داخل المحافظة، دون تسجيل أي معوقات، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

متابعة مستمرة للأوضاع

تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة تطورات الطقس أولًا بأول، لضمان الجاهزية الكاملة والتعامل السريع مع أي طارئ، في ظل استمرار الموجة الحارة.