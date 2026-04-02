إعلان

بورسعيد تواجه العاصفة الترابية.. المعديات للمشاة فقط وكوبري النصر يعمل بشكل طبيعي

كتب : طارق الرفاعي

12:22 م 02/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    معديات بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    معديات بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    معديات بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس في بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    الرمال في بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس في بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتظمت حركة العمل بمرفق معديات بورسعيد، اليوم الخميس، لنقل المشاة فقط بين ضفتي قناة السويس، في ظل موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، حيث تم تقليص عدد المعديات العاملة وقصرها على الأفراد دون المركبات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

تقليص التشغيل بسبب العاصفة

جاء القرار بالتزامن مع انتشار كثيف للرمال المثارة، والتي أثرت بشكل مباشر على مستوى الرؤية الأفقية، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات احترازية لتأمين حركة التنقل وتقليل المخاطر.

رؤية شبه منعدمة

وتسببت العواصف الترابية في انخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من 50 مترًا في بعض المناطق داخل المحافظة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لحركة السير، خاصة في الطرق المفتوحة.

استمرار عمل كوبري النصر

في المقابل، استمر تشغيل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بشكل طبيعي، حيث يواصل نقل المركبات بين ضفتي قناة السويس، ما ساهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وتقليل الضغط على المعديات.

تحذيرات الأرصاد مستمرة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات، خاصة مدن القناة، مع توقعات بانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.

دعوات للحذر

وأهابت الجهات المعنية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، واتباع التعليمات الوقائية، لتقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن الأحوال الجوية غير المستقرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد المعديات العاصفة الترابية انخفاض الرؤية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

