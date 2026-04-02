شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، تقلبات جوية مفاجئة، وغطت السحب السماء مع تساقط أمطار خفيفة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتساقط أمطار وحدوث سيول.

أمطار خفيفة على مدينة الطور

وشهدت مدينة الطور تساقط أمطار خفيفة بعد أن غطت الغيوم والسحب سماء المدينة، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تجاوزت 30 كيلو في الساعة.

الطقس بمدن المحافظ

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس غائم مع ثبات في درجة الحرارة، على الرغم من نشاط الرياح المحملة بالرمال الخفيفة في الظهير الصحراوي.

الجاهزية لاستقبال الأمطار والسيول

وأكد المركز في بيان اليوم، أنه جرى التأكد من تطهير مخرات السيول، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتاكد من جاهزية المعدات، والتحرك السريع فور حدوث أي طوارئ.

حالة الطرق والموانئ البحرية

وأشار إلى أن جميع الطرق الدولية والساحلية مفتوحة أمام حركة المرور، كما أن الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعي، ولم نتلق إخطارا يفيد غلق أي من الموانئ البحرية.