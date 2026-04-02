أمطار خفيفة ورياح شديدة.. جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس السيئ

كتب : رضا السيد

10:56 ص 02/04/2026 تعديل في 11:45 ص
    طقس غائم اليوم
    الأجواء بجنوب سيناء
    طقس غائم
    رزاز أمطار
    تساقط رزاز المطر
    حالة الطقس اليوم
    امطار خفيفة
    الأجواء

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، تقلبات جوية مفاجئة، وغطت السحب السماء مع تساقط أمطار خفيفة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتساقط أمطار وحدوث سيول.

أمطار خفيفة على مدينة الطور

وشهدت مدينة الطور تساقط أمطار خفيفة بعد أن غطت الغيوم والسحب سماء المدينة، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تجاوزت 30 كيلو في الساعة.

الطقس بمدن المحافظ

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس غائم مع ثبات في درجة الحرارة، على الرغم من نشاط الرياح المحملة بالرمال الخفيفة في الظهير الصحراوي.

الجاهزية لاستقبال الأمطار والسيول

وأكد المركز في بيان اليوم، أنه جرى التأكد من تطهير مخرات السيول، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتاكد من جاهزية المعدات، والتحرك السريع فور حدوث أي طوارئ.

حالة الطرق والموانئ البحرية

وأشار إلى أن جميع الطرق الدولية والساحلية مفتوحة أمام حركة المرور، كما أن الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعي، ولم نتلق إخطارا يفيد غلق أي من الموانئ البحرية.

جنوب سيناء تقلبات جوية امطار طوارئ رياح

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟

