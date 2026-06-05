كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بمزاولة مهنة منادي سيارات بدون ترخيص وطلب مبالغ مالية مقابل السماح له بإيقاف سيارته في أحد شوارع القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة ومزاولة نشاط منادي سيارات بدون ترخيص بهدف تحقيق أرباح مالية، على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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