أجرى أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس قرية الشموت التابعة لمركز بنها.

وأتى ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، ووفق توجيهات مدير المديرية الدكتور ياسر محمود، وشملت الجولة مدارس الشهيد علاء حبشي الابتدائية، والشموت الثانوية، والشموت الإعدادية.

متابعة الانضباط والتقييمات داخل الفصول

تابع وكيل المديرية انتظام الدراسة داخل الفصول، ومدى التزام المعلمين بتنفيذ التقييمات اليومية، إلى جانب مراجعة نسب الحضور والانضباط العام داخل المدارس، والتأكد من سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

إحالة مقصرين للتحقيق العاجل

وخلال الجولة، قرر وكيل المديرية إحالة مدير إحدى المدارس وعدد من المعلمين للتحقيق العاجل، بسبب التقاعس في متابعة التقييمات وعدم تحقيق الانضباط المطلوب داخل المدرسة، مؤكدًا أن أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية لن يتم التهاون معه.

التشديد على الالتزام بالخطة الدراسية

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية، وتفعيل التقييمات بشكل منتظم لقياس مستوى الطلاب بشكل مستمر، مع العمل على تلافي أي ملاحظات بشكل فوري لضمان جودة العملية التعليمية.

التفاعل مع الطلاب ودعم بيئة التعليم

حرص وكيل المديرية على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول والاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، موجهًا بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد على التفوق والابتكار.

الإشادة بالمعلمين واستمرار المتابعة

أشاد وكيل المديرية بعدد من المعلمين المتميزين والملتزمين داخل المدارس، مؤكدًا أهمية دورهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي، ومشددًا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة مدارس المحافظة لضمان الانضباط وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.