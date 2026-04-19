استجابة إنسانية.. شرطة النجدة تنقذ كلبًا مصابًا وتنقله للعلاج في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

04:13 م 19/04/2026
    ضابط الشرطة والطبيب مع الكلب
    اشعة الكلب

تعاملت إحدى دوريات شرطة النجدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مع حالة كلب مصاب إثر تعرضه لحادث، وذلك عقب استغاثة مجموعة من الفتيات بالدورية أثناء مرورها بالشارع، وذلك في لفتة إنسانية تعكس روح الرحمة وسرعة الاستجابة.

استجابة فورية من الشرطة

واستجاب النقيب مصطفى صلاح، للموقف، حيث نقل الكلب المصاب بنفسه إلى إحدى العيادات البيطرية، كما جرى التواصل مع الدكتور طارق فرنسيس، مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد، والدكتور محمد عيسى، مدير المستشفى البيطري والمسؤول الطبي عن شلتر بورسعيد، حيث رحبا باستقبال الحالة.

نقل الكلب إلى الشلتر

دفعت مديرية الطب البيطري بسيارة مخصصة لنقل الكلب المصاب إلى شلتر بورسعيد، لاستكمال علاجه وتوفير الرعاية اللازمة له، في ظل تفاعل واسع من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بسرعة استجابة رجال الشرطة وتعاون الجهات المعنية في إنقاذ الحيوان ورعايته.

محافظة بورسعيد شرطة النجدة الطب البيطري

