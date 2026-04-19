اعتمد عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني "دور مايو" للعام الدراسي 2025/2026، لكافة صفوف المراحل التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، في إطار الاستعداد لانطلاق موسم الامتحانات.

استعدادات مكثفة

أكد هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم رفع درجة الجاهزية داخل المدارس، مع تجهيز اللجان الامتحانية بكافة الإمكانيات اللازمة، لضمان سير الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة، تتيح للطلاب أداء الاختبارات بسهولة.

متابعة ميدانية

وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية، ومتابعة اللجان بشكل ميداني، للتأكد من انتظام العمل داخل المدارس والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

ربط إلكتروني

شدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات داخل الإدارات التعليمية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة خلال فترة الامتحانات.

دعم العملية التعليمية

أوضح المحافظ أن المحافظة تسخر إمكانياتها لضمان خروج الامتحانات بشكل منظم وآمن، مع توفير بيئة مناسبة للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق نتائج متميزة.