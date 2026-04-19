وزير الرياضة يتفقد استاد المنصورة ونزل الشباب

كتب : رامي محمود

04:08 م 19/04/2026 تعديل في 04:08 م
    وزير الرياضة يتفقد استاد المنصورة
تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اليوم، أعمال التطوير الجارية باستاد المنصورة الرياضي ونزل الشباب، إلى جانب فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالصالة المغطاة، وذلك ضمن جولته بمحافظة الدقهلية لمتابعة المشروعات المنفذة على أرض الواقع ونسب الإنجاز.

جولة داخل استاد المنصورة الرياضي

ورافق الوزير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال تفقد أعمال التطوير باستاد المنصورة، والتي تشمل رفع كفاءة الملعب الرئيسي بنجيل طبيعي، وتطوير التراك المحيط به ضمن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى متابعة المرحلة الثانية الخاصة بمبنى نزل الشباب.

نزل شباب بمواصفات متكاملة

كما تفقد الوزير نزل الشباب الذي يضم بدرومًا ودورًا أرضيًا و5 أدوار متكررة، بإجمالي 39 غرفة تستوعب نحو 120 نزيلاً، إلى جانب قاعة محاضرات رئيسية تتسع لـ70 شخصًا، ومطعم بسعة 120 شخصًا، و6 قاعات ورش عمل، ليصبح مركزًا متكاملًا للتدريب واستضافة الفعاليات الشبابية.

ويشمل المشروع أيضًا إنشاء بنية تحتية حديثة تتضمن خزانات مياه للحريق بسعة 120 مترًا مكعبًا، بما يعزز إجراءات الأمان والسلامة داخل المنشأة.

متابعة المشروع القومي للموهبة

كما تابع الوزير فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، حيث اطلع على تدريبات اللاعبين والبرامج الفنية والتأهيلية المخصصة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وفق أحدث الأساليب العلمية.

دعم البنية الرياضية بالمحافظة

وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال التطوير تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها تسهم في تقديم خدمات متكاملة للشباب والرياضيين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة.

كما أوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية المواهب الرياضية عبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بهدف إعداد جيل قادر على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

رؤية الدولة لتطوير الشباب والرياضة

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المشروعات تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الشبابية، من خلال نموذج متكامل يجمع بين الإقامة والتدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن نزل الشباب يعد عنصرًا مهمًا لدعم السياحة الشبابية والرياضية، وتنظيم المعسكرات والبرامج التدريبية، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من المنشآت الحكومية، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعظيم العائد من الاستثمارات.

