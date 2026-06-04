تباشر النيابة الإدارية، تحقيقاتها بشأن ما أثير على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، حول ضبط أغذية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مطعم غير مُرخص بمدينة ''مطوبس'' بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها، إن المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمدينة ''مطوبس''، أحال واقعة ضبط أحد المطاعم المُدار دون ترخيص، للتحقيق العاجل، تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

تحقيقات الواقعة

وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد ممدوح رئيس النيابة، عن سابقة تشكيل لجنة من إدارتي التموين والطب البيطري، والتي قامت بضبط أغذية مشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، في مطعم مُدار دون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بإعدام المضبوطات بعد ورود تقرير الفحص الفني بعدم صلاحيتها، مع اتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمطعم.

معاينة مطعم مطوبس

وترأس المستشار مدير النيابة، فريقًا من أعضائها، ضم كلًا من محمد ممدوح رئيس النيابة، وإيهاب جاويش وكيل النيابة، وبرفقتهم لجنة مشكلة من رئيس مجلس مدينة مطوبس، ومديري إداراتي الطب البيطري والتموين، وعضوًا من هيئة سلامة الغذاء، حيث انتقلت اللجنة صباح أمس الأربعاء لإجراء المعاينة للمطعم الغير مرخص.

وتبين عدم استكمال إجراءات الإغلاق القانونية للمنشأة، ووجود أصناف أطعمة مُخزنة داخل المطعم يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وبناءً عليه تم توجيه اللجنة المرافقة من الجهة الإدارية لإعمال شئونها حيال تلك المضبوطات، ومتابعة تنفيذ قرار الغلق الصادر للمطعم.

عقب انتهاء المعاينة، تم اصطحاب مالك المطعم والعاملين به إلى مقر النيابة لاستكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة باستدعاء مسئول سلامة الغذاء، ومفتش الرقابة التموينية، لتقديم تقريرهم بنتيجة الفحص، وجار استكمال التحقيقات.

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