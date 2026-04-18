تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام والتي انطلقت أواخر الشهر الماضى.

ووجه المحافظ إلى توفير كافة أوجه التعاون لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية التى تأتي ضمن إستراتيجية الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وبما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى.

وقال الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطري بأسوان، أن إجمالي الحيوانات التى تم تحصينها منذ إنطلاق الحملة بلغ 45 ألف و 699 رأس ، وقد تم تحصين عدد 30 ألف و 99 رأس من الأبقار ، بالإضافة إلى تحصين 15 ألف و 600 رأس من الأغنام والماعز .

وأضاف أنه يتم تكثيف جهود التوعية والإرشاد من خلال تنفيذ حملات وندوات ميدانية لتوعية المربين بأهمية التحصين ودوره الحيوى فى الوقاية من الأمراض، إلى جانب الدفع بفرق متنقلة مجهزة ومدعومة بأطباء بيطريين وفرق ميدانية مدربة لضمان الوصول إلى المربين فى أماكن تجمع الماشية بكفاءة وسرعة.

وأوضح مكى أن الحملة مستمرة فى العمل بكامل طاقتها حتى تحقيق المستهدفات المطلوبة حيث يتم تكثيف الجهود للوصول إلى كافة القرى والنجوع، مع تنظيم المزيد من الندوات التوعوية، وبما يساهم فى رفع وعى المربين، ويعزز من دور التحصين كخط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة.