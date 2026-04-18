شهد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارتين نقل آدى إلى إصابة أحد السائقين، واشتعال النيران في إحدى السيارتين وانقلاب حمولة من الذرة على الطريق

تلقت الأجهزة الآمنية في كفر الشيخ بلاغًا حول وقوع الحادث، وتبين من فحص رجال الشرطة تصادم السيارتين ما أدى إلى إصابة سائق إحدى السيارتين بإصابات متفرقة، جرى نقله إلى مستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة لقرب المستشفى من موقع الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في إحدى السيارتين فيما جرى الدفع بقوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

كما تسبب الحادث في انقلاب حمولة من الذرة بإحدى السيارتين على الطريق الدولي الساحلي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.