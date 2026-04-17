لقي مسن مصرعه وأُصيب حفيده، اليوم الجمعة، إثر انقلاب تروسيكل على الطريق السريع بناحية قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدائرة مركز ساقلتة، ووجود حالة وفاة وإصابة.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب التروسيكل على الطريق السريع بقرية سفلاق، ما أسفر عن مصرع مسن يُدعى "حسين م"، وإصابة حفيده بإصابات متفرقة.

الإجراءات القانونية

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.