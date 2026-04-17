إعلان

دماء على الطريق السريع.. مصرع مسن وإصابة حفيده في انقلاب تروسيكل بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

09:12 م 17/04/2026

حادث انقلاب تروسيكل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي مسن مصرعه وأُصيب حفيده، اليوم الجمعة، إثر انقلاب تروسيكل على الطريق السريع بناحية قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدائرة مركز ساقلتة، ووجود حالة وفاة وإصابة.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب التروسيكل على الطريق السريع بقرية سفلاق، ما أسفر عن مصرع مسن يُدعى "حسين م"، وإصابة حفيده بإصابات متفرقة.

الإجراءات القانونية

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان