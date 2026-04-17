شهدت جزيرة الشورانية بمحافظة سوهاج، جنازة مهيبة للطفلة حبيبة أحمد هاشم 12 عامًا، حيث شيع المئات من الأهالي جثمانها في مشهد مؤثر سيطر عليه الحزن والبكاء، عقب العثور على جثتها بعد أيام من البحث المتواصل.

العثور على الجثمان بعد 6 أيام من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، من انتشال جثة الطفلة من مياه نهر النيل بالقرب من محطة مياه نجع الأبعادية التابعة لقرية بني هلال، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت 6 أيام.

نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

تفاصيل حادث عبارة الشورانية

تعود أحداث الحادث إلى سقوط سيارة ملاكي من أعلى العبّارة النهرية "المراغة – الشورانية" في نهر النيل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، بينهم سيدة مسنة وحفيداها، فيما نجحت قوات الإنقاذ في إنقاذ طفل آخر على قيد الحياة.

تحرك أمني سريع عقب الحادث

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع البلاغ وانتشال الضحايا تباعًا.

استمرار البحث عن المفقود الأخير

ولا تزال فرق الإنقاذ النهري تواصل جهودها المكثفة للعثور على جثة الطفل محمد، شقيق الطفلة حبيبة، الذي لا يزال في عداد المفقودين، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة المعنية في محافظة سوهاج.