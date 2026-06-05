أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تنويه هام لمواطني الإسكندرية، بشأن خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير "فوري" عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

بيان هام من شركة مياه الشرب بالإسكندرية

وأعلنت الشركة في بيان، عن تنفيذ مجموعة من التحديثات التقنية اللازمة على خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتطوير منظومة الخدمات الرقمية والارتقاء بجودة الأداء.

إيقاف خدمة فوري

وأشارت شركة مياه الشرب إلى إيقاف خدمة الدفع عبر الموقع الإلكتروني مؤقتًا، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التحديث لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة فور عودتها.

موعد عودة خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه

وأضاف البيان أنه سيجري موافاة العملاء بإشعار فور إعادة تفعيل الخدمة مباشرة.