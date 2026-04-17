محافظ الفيوم يوجه بصرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل للأسر المتضررة بـ "الحواتم"

كتب : حسين فتحي

02:06 م 17/04/2026

محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بسرعة تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة من حادث انهيار منزلين بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، قامت مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن جمعية صلاح الدين قامت بتوفير مواد غذائية، وإعداد وتقديم 17 وجبة غذائية يومياً للأسر المتضررة، كما قدمت مؤسسة التكافل الاجتماعي دعماً مالياً بإجمالي 4000 جنيه، بواقع 250 جنيهاً لكل فرد.

وأضافت، أن مؤسسة شفيع الفيوم، ساهمت بتقديم مساعدات عينية متنوعة، فيما شاركت مؤسسة هدي المصطفى في استئجار وتجهيز عدد 4 شقق سكنية لإيواء الأسر الأربعة المتضررة، بما يضمن توفير سكن آمن ومناسب لهم لحين استقرار أوضاعهم، فيما يجري إنهاء إجراءات صرف تعويض مالي 20 ألف جنيه لكل أسرة من الأسر المتضررة، وفقا لقرار وزيرة التضامن رقم 433 لسنه 2019، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور المجتمعي الفعال للجمعيات الأهلية، وتكاتفها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً في التعامل الفوري مع الأزمات الطارئة، مشدداً أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن الدولة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة، سواء من خلال توفير سكن بديل مناسب أو صرف التعويضات والمساعدات اللازمة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ الفيوم منازل الحواتم التضامن الإجتماعى وجبات غذائية سكن بديل

