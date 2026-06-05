يديعوت أحرونوت: نتنياهو لم يعرض وقف حرب لبنان على مجلسه

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل لم يجرِ خلال اجتماعه الليلة الماضية أي تصويت على قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، وسط استمرار الجدل بشأن المقترحات المطروحة لوقف المواجهة.

لا تصويت على وقف إطلاق النار

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يطرح أمام المجلس أي قرار بشأن وقف إطلاق النار بعد إعلان الأمين العام لحزب الله رفضه للمقترح المطروح.

وأضافت أن نتنياهو أبلغ الوزراء بأنه لا يوجد اتفاق في الوقت الراهن، وأن حزب الله يعارضه، مشيرا إلى أنه في حال طرأ أي تغيير على الموقف فسيتم عرض مقترح جديد على المجلس للتصويت.

وأفادت الصحيفة بأن إعلان مقتل ضابط إسرائيلي تزامنا مع انعقاد جلسة المجلس أسهم في تعزيز موقف عدد من الوزراء المعارضين لفكرة وقف إطلاق النار.

كما ذكرت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقترح على نتنياهو التوجه إلى واشنطن برفقة أطفال من كريات شمونة، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتنفيذ ضربات على الضاحية.