أُصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، اليوم الخميس، ببتر في ذراعه اليمنى، إثر اصطدامه بـماكينة دراس القمح داخل إحدى المزارع بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

بلاغ إلى النجدة ووصول المصاب

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب ببتر في الذراع إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وبالفحص، تبين أن الطفل يُدعى «محمد عبد الله فتح الله»، 7 سنوات، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، وأن إصابته وقعت بمفصل الكوع في الذراع الأيمن بعد اصطدامه بماكينة دراس القمح أثناء وجوده داخل مزرعة بالقرية.

نقل عاجل وتحويل إلى أسيوط

وتم تقديم الإسعافات الأولية للطفل داخل مستشفى الفرافرة المركزي، قبل اتخاذ قرار بتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات.

موسم حصاد ومخاطر متكررة

وتأتي الواقعة بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح في محافظة الوادي الجديد، حيث تشير بيانات رسمية إلى اتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة، وهو ما يرفع من معدلات استخدام ماكينات الدراس، وسط تحذيرات متكررة من مخاطرها وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء العمل الزراعي.