حادث مروع بالوادي الجديد.. طفل يفقد ذراعه داخل ماكينة دراس قمح

كتب : محمد الباريسي

06:50 م 16/04/2026

مستشفى الفرافرة المركزي

أُصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، اليوم الخميس، ببتر في ذراعه اليمنى، إثر اصطدامه بـماكينة دراس القمح داخل إحدى المزارع بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

بلاغ إلى النجدة ووصول المصاب

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب ببتر في الذراع إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وبالفحص، تبين أن الطفل يُدعى «محمد عبد الله فتح الله»، 7 سنوات، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، وأن إصابته وقعت بمفصل الكوع في الذراع الأيمن بعد اصطدامه بماكينة دراس القمح أثناء وجوده داخل مزرعة بالقرية.

نقل عاجل وتحويل إلى أسيوط

وتم تقديم الإسعافات الأولية للطفل داخل مستشفى الفرافرة المركزي، قبل اتخاذ قرار بتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات.

موسم حصاد ومخاطر متكررة

وتأتي الواقعة بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح في محافظة الوادي الجديد، حيث تشير بيانات رسمية إلى اتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة، وهو ما يرفع من معدلات استخدام ماكينات الدراس، وسط تحذيرات متكررة من مخاطرها وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء العمل الزراعي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
زووم

ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
أخبار مصر

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
زووم

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
جامعات ومعاهد

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين