جثتان و4 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارتي نقل بأسيوط

كتب : محمود عجمي

07:43 م 16/04/2026

تصادم سيارتي نقل

حصل موقع "مصراوي" على قائمة بأسماء ضحايا حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل على الطريق أسيوط / المنيا الصحراوي الشرقي القديم، شمال محور منفلوط، بمحافظة أسيوط، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

إخطار الأجهزة الأمنية

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل، ووجود حالتي وفاة وعدد من المصابين بموقع البلاغ.

انتقال الإسعاف والمعاينة

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء الضحايا

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي: أحمد.م (22 عامًا)، ومحمود.ص (25 عامًا)، فيما أصيب: محمود.م (48 عامًا)، وشخص مجهول الهوية (22 عامًا)، وعلي.م (22 عامًا)، وعبده.م (15 عامًا)، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة ومستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إجراءات قانونية

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
