اجتاحت موجة من الطقس السيئ مناطق واسعة من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، حيث ضربت عاصفة ترابية عنيفة أرجاء المركز، تزامنت مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وعلى الفور، أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة المرافق الحيوية والخدمية، بما في ذلك المستشفيات والوحدات الصحية، للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

تحركات رسمية لتأمين المرافق

وكشفت المحافظة عن بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية اليوم، حيث سجلت 39 درجة مئوية، مما دفع السلطات المحلية إلى تشديد الرقابة على الطرق السريعة.

كما جرى تكليف غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وجرى العمل على رفع درجة الاستعداد في قطاعات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمة وتأمينها بالكامل طوال فترة الموجة الحارة التي تضرب الإقليم.

تحذيرات الأرصاد

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت في بيان سابق من تعرض عدة محافظات لنشاط رياح مثيرة للأتربة خلال طقس اليوم 16 أبريل 2026، بالتزامن مع ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الظواهر الجوية تزيد من الإحساس بسخونة الأجواء، لا سيما في المناطق المكشوفة والصحراوية التي تتسم بها محافظة الوادي الجديد، مما يتطلب حذراً شديداً من قبل المسافرين وسائقي المركبات.