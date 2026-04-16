عاصفة ترابية تضرب "الفرافرة" والوادي الجديد ترفع حالة الطوارئ

كتب : محمد الباريسي

06:57 م 16/04/2026

عواصف ترابية تضرب غرب الوادي الجديد

اجتاحت موجة من الطقس السيئ مناطق واسعة من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، حيث ضربت عاصفة ترابية عنيفة أرجاء المركز، تزامنت مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وعلى الفور، أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة المرافق الحيوية والخدمية، بما في ذلك المستشفيات والوحدات الصحية، للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

تحركات رسمية لتأمين المرافق

وكشفت المحافظة عن بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية اليوم، حيث سجلت 39 درجة مئوية، مما دفع السلطات المحلية إلى تشديد الرقابة على الطرق السريعة.

كما جرى تكليف غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وجرى العمل على رفع درجة الاستعداد في قطاعات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمة وتأمينها بالكامل طوال فترة الموجة الحارة التي تضرب الإقليم.

تحذيرات الأرصاد

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت في بيان سابق من تعرض عدة محافظات لنشاط رياح مثيرة للأتربة خلال طقس اليوم 16 أبريل 2026، بالتزامن مع ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الظواهر الجوية تزيد من الإحساس بسخونة الأجواء، لا سيما في المناطق المكشوفة والصحراوية التي تتسم بها محافظة الوادي الجديد، مما يتطلب حذراً شديداً من قبل المسافرين وسائقي المركبات.

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين