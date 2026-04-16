السفارة السعودية بالقاهرة تجلي مواطنين في حالة حرجة إلى المملكة

كتب : محمود الطوخي

07:23 م 16/04/2026

سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة

أتمت السفارة السعودية في القاهرة، بالتعاون مع السلطات المصرية المختصة، عملية نقل مواطنين سعوديين يعانيان من ظروف صحية حرجة إلى أراضي المملكة.

وأشارت السفارة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الأصيل للسفارة في تتبع أحوال الرعايا السعوديين وتقديم المساندة اللازمة لهم في المواقف الطارئة والحرجة.

تنسيق سعودي مصري للإجلاء الطبي

شهدت عملية الإخلاء الطبي تنسيقا رفيع المستوى بين السفارة السعودية بالقاهرة والجهات المصرية المعنية، لضمان سرعة نقل الحالتين الطبيتين.

وقد استهدفت هذه الجهود المشتركة توفير أقصى درجات الرعاية وضمان سلامة المواطنين خلال مراحل النقل من القاهرة إلى وجهتهما النهائية في المملكة.

دور وزارة الدفاع السعودية في عملية الإجلاء

ووفقا للبيان، نُفذت المهمة بواسطة طائرة تابعة لأسطول الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع السعودية، حيث أقلعت من مطار القاهرة الدولي وعلى متنها المواطنين لاستكمال رحلتهما العلاجية.

