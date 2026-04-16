أتمت السفارة السعودية في القاهرة، بالتعاون مع السلطات المصرية المختصة، عملية نقل مواطنين سعوديين يعانيان من ظروف صحية حرجة إلى أراضي المملكة.

وأشارت السفارة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الأصيل للسفارة في تتبع أحوال الرعايا السعوديين وتقديم المساندة اللازمة لهم في المواقف الطارئة والحرجة.

تنسيق سعودي مصري للإجلاء الطبي

شهدت عملية الإخلاء الطبي تنسيقا رفيع المستوى بين السفارة السعودية بالقاهرة والجهات المصرية المعنية، لضمان سرعة نقل الحالتين الطبيتين.

وقد استهدفت هذه الجهود المشتركة توفير أقصى درجات الرعاية وضمان سلامة المواطنين خلال مراحل النقل من القاهرة إلى وجهتهما النهائية في المملكة.

— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) April 16, 2026

دور وزارة الدفاع السعودية في عملية الإجلاء

ووفقا للبيان، نُفذت المهمة بواسطة طائرة تابعة لأسطول الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع السعودية، حيث أقلعت من مطار القاهرة الدولي وعلى متنها المواطنين لاستكمال رحلتهما العلاجية.