أعلنت رئاسة مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية فصل التيار الكهربائي يوم السبت المقبل، لإجراء أعمال صيانة طارئة، بناءً عن إخطار شركة الكهرباء بمحافظة المنوفية ورد اليوم.

مواعيد الانقطاع

يبدأ فصل التيار من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، بلوحة توزيع شرق قويسنا.

المناطق المتأثرة

يشمل الانقطاع عددًا من المناطق، أبرزها شرق مدينة قويسنا، محطة سكك حديد قويسنا، مستشفى قويسنا المركزي، منطقة تيمور، قرية كفر أبنهس، ونصف قرية قويسنا البلد.

تنبيه للأهالي

ناشدت رئاسة المدينة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.