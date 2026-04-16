بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، أعمال مكافحة الناموس والحشرات الطائرة بقرية زاوية رزين، باستخدام أجهزة الضباب، ضمن خطة الحد من مسببات التلوث والأمراض.



جاءت الحملات بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالإدارة الطبية بمنوف، إذ جرى رش المناطق المستهدفة للقضاء على البؤر المسببة لانتشار الحشرات.

استجابة للشكاوى

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى الأهالي من انتشار البعوض والناموس، خاصة في المناطق القريبة من الترع والمصارف، وما يسببه من إزعاج ومخاوف صحية، وهو ما دفع الأجهزة المعنية لتكثيف حملات المكافحة.

توجيهات مستمرة

أكد وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف استمرار تنفيذ حملات مكافحة الحشرات بجميع قرى المركز، للحفاظ على الصحة العامة وتحسين البيئة، مع متابعة دورية لضمان القضاء على مصادر انتشارها.