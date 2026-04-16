إعلان

استجابة للأهالي.. بدء حملة لمكافحة الناموس والحشرات بقرية "زاوية رزين" في منوف -صور

كتب : أحمد الباهي

02:57 م 16/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السيارة تجوب شوارع القرية
  • عرض 3 صورة
    انطلاق حملة لمكافحة الحشرات بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، أعمال مكافحة الناموس والحشرات الطائرة بقرية زاوية رزين، باستخدام أجهزة الضباب، ضمن خطة الحد من مسببات التلوث والأمراض.


جاءت الحملات بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالإدارة الطبية بمنوف، إذ جرى رش المناطق المستهدفة للقضاء على البؤر المسببة لانتشار الحشرات.

استجابة للشكاوى

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى الأهالي من انتشار البعوض والناموس، خاصة في المناطق القريبة من الترع والمصارف، وما يسببه من إزعاج ومخاوف صحية، وهو ما دفع الأجهزة المعنية لتكثيف حملات المكافحة.

توجيهات مستمرة

أكد وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف استمرار تنفيذ حملات مكافحة الحشرات بجميع قرى المركز، للحفاظ على الصحة العامة وتحسين البيئة، مع متابعة دورية لضمان القضاء على مصادر انتشارها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
في مقر إقامته.. محاولة اغتيال رئيس مدغشقر بطائرات مسيرة
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين