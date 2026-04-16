أعلن حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، مع تجهيز 56 شونة وصومعة معدنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بسعة تخزينية تصل إلى 725 ألف طن و695 كيلوجرامًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية لاستقبال محصول القمح، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية تُعد من المحافظات الرائدة في توريد الأقماح على مستوى الجمهورية، حيث حققت مراكز متقدمة خلال السنوات الماضية في حجم التوريد.

تسهيلات للمزارعين وسرعة صرف المستحقات

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الاستلام، مع الالتزام بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على زيادة معدلات التوريد، بما يسهم في تحقيق المستهدف وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

زيادة المساحات المنزرعة بالقمح

من جانبه، أوضح عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 394 ألفًا و315 فدانًا، بزيادة 24 ألف فدان عن العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم حصاد نحو 250 فدانًا حتى الآن، مع إجراء معاينات فنية لجميع مواقع التخزين للتأكد من جاهزيتها.

استلام 467 طنًا في أول يوم توريد

وفي السياق ذاته، كشف السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، عن استقبال 467 طنًا و690 كيلوجرامًا من القمح المحلي في أول أيام التوريد، مؤكدًا تشكيل لجان متخصصة للفرز والاستلام بجميع المواقع المعتمدة.

وأشار إلى توزيع مواقع التخزين بين عدة جهات، منها البنك الزراعي المصري بـ15 شونة، وشركة مطاحن شرق الدلتا بـ3 صوامع و16 شونة، إلى جانب صوامع وشون تابعة لشركات مطاحن شمال وجنوب القاهرة، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإجمالي 56 موقعًا تخزينيًا.

دعم الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين، وضمان انتظام منظومة التوريد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط خلال موسم القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري.