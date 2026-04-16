استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، السفينة السياحية AIDA STELLR على متنها 2132 سائحًا، فضلًا عن 648 من طاقم الخدمة، قادمة من ميناء هيراكليون اليوناني.

كان في استقبال السفينة على رصيف محطة الركاب البحرية عدد من قيادات الميناء ووزارة السياحة والهيئتين العامة والإقليمية لتنشيط السياحة، فضلًا عن الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

إجراءات استقبال السياح في الإسكندرية

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن السفينة تتبع الوكيل الملاحي "رابسودي"، ومن المقرر أن تغادر الميناء عقب جولة سياحية متجهة إلى ميناء بورسعيد.

وأشار بريقع، إلى أنه جرى استقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في الإسكندرية ضمن جولتهم بموانئ البحر المتوسط.

وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية حرصت على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها والمتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

وصول شحنة فحم ميناء الدخيلة

وفي سياق متصل، استقبل رصيف 92 ميناء الدخيلة السفينة THEOSKEPASTI، إحدى أكبر سفن الصب الجاف، بحمولة تصل إلى 72 ألف طن من الفحم، ويبلغ طولها 225 مترًا، وعرضها 32 مترًا، بينما يصل غاطسها إلى 14.5 متر، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ميناء محوري على البحر المتوسط

ومن جانبه، أكد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار دعم ميناء الإسكندرية حركة السياحة البحرية والتجارة الدولية، من خلال توفير أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يعزز مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط ويسهم في دعم الاقتصاد القومي.

ـــــــــ

الكلمات المفتاحية

