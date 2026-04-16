مدير تعليم القليوبية يتفقد مدارس شبين القناطر لمتابعة انتظام العملية التعليمية

كتب : أسامة علاء الدين

05:35 م 16/04/2026

جولة مفاجئة لمدير تعليم القليوبية لمتابعة الانضباط

تفقد الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عددًا من مدارس إدارة شبين القناطر التعليمية، في جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وضمان جودة الأداء داخل المدارس.

متابعة الفصول

زار مدير المديرية مدرسة شبين القناطر الإعدادية بنات، حيث تابع سير الدراسة داخل الفصول، وناقش الطالبات في المناهج الدراسية ومدى استيعابهن، مؤكدًا أهمية الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي ومتابعة الحضور والغياب.

متابعة التقييمات داخل مدرسة كفر الشوبك

كما شملت الجولة مدرسة كفر الشوبك للتعليم الأساسي، حيث تابع الفصول والمعامل، واطلع على التقييمات الأسبوعية والشهرية، موجهًا بضرورة الدقة والشفافية في رصد الدرجات لضمان قياس المستوى الحقيقي للطلاب.

التشديد على نظافة المدارس وصيانة المرافق

وخلال الجولة، شدد مدير المديرية على أهمية الاهتمام بنظافة البيئة المدرسية وصيانة المرافق بشكل دوري لضمان سلامة الطلاب، مؤكدًا استمرار الدعم للمعلمين وتذليل العقبات أمامهم.

وأكد مدير المديرية أن المتابعة الميدانية تمثل "المسطرة" الحقيقية لقياس نجاح العمل داخل المدارس، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يمس مصلحة الطلاب، مع تكريم المتميزين من العاملين بالمنظومة التعليمية.

واختتم بالتأكيد على أن التعليم ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو غرس للقيم وبناء للعقول، مشيرًا إلى أن كل جهد يُبذل داخل المدارس يمثل حجر الزاوية في بناء مستقبل الوطن.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في مقر إقامته.. محاولة اغتيال رئيس مدغشقر بطائرات مسيرة
شئون عربية و دولية

في مقر إقامته.. محاولة اغتيال رئيس مدغشقر بطائرات مسيرة
قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
حوادث وقضايا

قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
أخبار المحافظات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟
اقتصاد

من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين