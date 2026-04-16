تفقد الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عددًا من مدارس إدارة شبين القناطر التعليمية، في جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وضمان جودة الأداء داخل المدارس.

متابعة الفصول

زار مدير المديرية مدرسة شبين القناطر الإعدادية بنات، حيث تابع سير الدراسة داخل الفصول، وناقش الطالبات في المناهج الدراسية ومدى استيعابهن، مؤكدًا أهمية الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي ومتابعة الحضور والغياب.

متابعة التقييمات داخل مدرسة كفر الشوبك

كما شملت الجولة مدرسة كفر الشوبك للتعليم الأساسي، حيث تابع الفصول والمعامل، واطلع على التقييمات الأسبوعية والشهرية، موجهًا بضرورة الدقة والشفافية في رصد الدرجات لضمان قياس المستوى الحقيقي للطلاب.

التشديد على نظافة المدارس وصيانة المرافق

وخلال الجولة، شدد مدير المديرية على أهمية الاهتمام بنظافة البيئة المدرسية وصيانة المرافق بشكل دوري لضمان سلامة الطلاب، مؤكدًا استمرار الدعم للمعلمين وتذليل العقبات أمامهم.

وأكد مدير المديرية أن المتابعة الميدانية تمثل "المسطرة" الحقيقية لقياس نجاح العمل داخل المدارس، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يمس مصلحة الطلاب، مع تكريم المتميزين من العاملين بالمنظومة التعليمية.

واختتم بالتأكيد على أن التعليم ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو غرس للقيم وبناء للعقول، مشيرًا إلى أن كل جهد يُبذل داخل المدارس يمثل حجر الزاوية في بناء مستقبل الوطن.