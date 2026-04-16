شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر حملة تفتيشية موسعة، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وشرطة البيئة والمسطحات، استهدفت عددًا من محلات الجزارة والمجمدات ومصنعات اللحوم والمنشآت الغذائية، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المنتجات المعروضة.

تنسيق مشترك بين الجهات

جاءت الحملة بالتنسيق مع قيادات شرطة البيئة والمسطحات، وبمشاركة لجنة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حيث ضمت عددًا من القيادات البيطرية، بينهم مدير الطب البيطري بالأقصر، ورؤساء أقسام التفتيش، وأطباء متخصصون، إلى جانب ممثلي هيئة سلامة الغذاء.

ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك

أسفرت الحملة عن ضبط 51.5 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعات اللحوم داخل أحد الهايبرات، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نتيجة تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، فضلًا عن وجود منتجات منتهية الصلاحية.

إجراءات قانونية فورية

تم التحفظ على المضبوطات داخل ثلاجة مخصصة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية

تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة لتكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين، من خلال متابعة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة.