نفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح شاطئ النخيل بحي العجمي للجمهور وتحديد أسعار للدخول.

إغلاق شاطئ النخيل في الإسكندرية

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، منوهة أن شاطئ النخيل مازال مغلقًا، وغير جاهز لاستقبال الرواد في الوقت الحالي، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشارت إلى تواجد مفتشي الحي بشكل مستمر بالشاطئ، لمنع أي محاولات لاستقبال الرواد أو استغلال المواطنين، مطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات استغلال أو تضليل، أو دعوات غير رسمية لدخول الشاطئ.

حظر نزول البحر بـ 27 شاطئًا

كانت إدارة السياحة والمصايف أعلنت في وقت سابق أن 27 شاطئاً مازالت خارج الخدمة في الوقت الحالي، نظراً لعدم جاهزيتها الفنية لاستقبال المواطنين وافتقارها لاشتراطات السلامة البحرية.

وشملت قرارات الإدارة المركزية منع النزول في شواطئ السرايا العام، وإيناس حقي، والقيصر (فريسكا)، وميرامار الشرقي، وأبو هيف، وإسحق حلمي، وميامي، وسيدي بشر (إدوارد الخراط)، وميرامار الأوسط، وفينوس الفنار بنطاق حي المنتزه أول، وشاطئ سيد درويش (باب البحر) التابع لحي الجمرك.

شواطئ غرب الإسكندرية خارج الخدمة

وامتدت قائمة الحظر شواطئ غرب المدينة، وهي الهانوفيل الخدمة، وأبو تلات الخدمة، وأبو تلات نقابة الصيادلة، وكرير 2 غرب، وبليس 2، والبيطاش المميز، والهانوفيل الغربي المميز، بالإضافة إلى شواطئ أبو تلات 1 و 2 المميز، والنخيل 1 و 2 المميز، وشط الإسكندرية الشرقي، والمساحة الشرقية لشاطئ بيانكي، وزهراء المعمورة، وشيراتون مكة الهانوفيل.

غياب المنقذين بشواطئ الإسكندرية

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على أن التواجد في هذه الشواطئ يمثل خطورة داهمة على أرواح الرواد، حيث لا يتوافر بها أحبال أمان داخل المياه، وتفتقر لوجود منقذين معتمدين أو شركات إنقاذ متخصصة.

كما أوضح البيان خلو هذه الشواطئ من وسائل الإنقاذ البحرية السريعة مثل "اللانش" و"الجيت سكي"، فضلاً عن غياب الرايات الإرشادية وأبراج المراقبة الضرورية لمتابعة حالة البحر.