صندوق النقد: البرنامج مع مصر يسمح برفع قيمة القرض

كتب : منال المصري

05:53 م 16/04/2026

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي إن برنامج مصر مع الصندوق لا يزال مستمرًا ويسمح بزيادة حجم التمويل لمصر إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة خففت من آثار الحرب في الخليج وأن مرونة سعر الصرف ساهمت في مواجهة الصدمات.

مصر لم تطلب تمويل إضافي

كانت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قالت خلال مشاركتها أمس في مؤتمر صحفي إن الصندوق لا يناقش حاليًا زيادة برنامج القروض المصرية البالغ 8 مليارات دولار على الرغم من تأثير الحرب على اقتصادها، وفق ما نشرته رويترز.

كانت مصر تلقت 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال فبراير الماضي بعد المراجعتين الخامسة والسادسة ببرنامج التسهيل الممدد وأول شريحة من برنامج المرونة والاستدامة.

