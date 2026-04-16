قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجري للتو محادثاتٍ ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزيف عون، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، أن الزعيمان اتفق على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما.

وأشار ترامب إلى أن يوم الثلاثاء الماضي اجتمع إسرائيل لأول مرة منذ 34 عامًا في واشنطن العاصمة، بحضور وزير الخارجية المحترم ماركو روبيو.

وأوضح ترامب أنه وجّه نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كاين، للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم.

وتابع ترامب: "لقد كان لي شرف حل تسع حروب حول العالم، وهذه ستكون الحرب العاشرة، فلنعمل على إنجازها".