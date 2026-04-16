ترامب: إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار ابتداءً من الليلة

كتب : وكالات

05:56 م 16/04/2026 تعديل في 06:01 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجري للتو محادثاتٍ ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزيف عون، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، أن الزعيمان اتفق على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما.

وأشار ترامب إلى أن يوم الثلاثاء الماضي اجتمع إسرائيل لأول مرة منذ 34 عامًا في واشنطن العاصمة، بحضور وزير الخارجية المحترم ماركو روبيو.

وأوضح ترامب أنه وجّه نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كاين، للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم.

وتابع ترامب: "لقد كان لي شرف حل تسع حروب حول العالم، وهذه ستكون الحرب العاشرة، فلنعمل على إنجازها".

بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
في مقر إقامته.. محاولة اغتيال رئيس مدغشقر بطائرات مسيرة
في مقر إقامته.. محاولة اغتيال رئيس مدغشقر بطائرات مسيرة
من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟
من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟

