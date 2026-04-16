10 آلاف جنيه ومحل.. محافظ بورسعيد يدعم سيدة حملت ابنها على ظهرها 45 عامًا

كتب : طارق الرفاعي

12:46 م 16/04/2026
    السيدة وفاء تحمل ابنها في الشارع
    السيدة وفاء تحمل ابنها في الشارع ١
    السيدة وفاء تحمل ابنها في الشارع٢
    السيدة وفاء تحمل ابنها داخل المنزل

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، السيدة وفاء محمد خضير، 72 عامًا، والتي أثارت قصتها تعاطفًا واسعًا بعد ظهورها وهي تحمل نجلها من ذوي الهمم على ظهرها لمدة 45 عامًا.

دعم مالي عاجل ومصدر رزق دائم

ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية فورية قدرها 10 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المعيشية عن السيدة بشكل عاجل، وتخصيص محل بسوق "الهنا" للسيدة، ليكون مصدر دخل مستدام يساعدها على تلبية احتياجاتها المعيشية ويوفر لها حياة كريمة.

رعاية صحية متكاملة

كما وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات العلاجية اللازمة، مع ضمان المتابعة الطبية المستمرة لحالتها، كما تم التنسيق مع جمعية "كابسي" برئاسة، رجل الأعمال محمد السيد، لرفع قيمة المعاش الشهري إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى تجهيز شقتها السكنية بكافة الأثاث اللازم.

تأكيد على دعم الحالات الإنسانية

وشدد محافظ بورسعيد أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الحالات الأولى بالرعاية، لافتًا أن مثل هذه النماذج الإنسانية تستحق كل التقدير والدعم، مع استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع الحالات الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضا:

"وفاء أيقونة وفاء".. أم تخطت السبعين تحمل ابنها المريض على ظهرها 45 سنة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
حوادث وقضايا

"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
زووم

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
مصراوى TV

كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
زووم

نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين