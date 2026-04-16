استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، السيدة وفاء محمد خضير، 72 عامًا، والتي أثارت قصتها تعاطفًا واسعًا بعد ظهورها وهي تحمل نجلها من ذوي الهمم على ظهرها لمدة 45 عامًا.

دعم مالي عاجل ومصدر رزق دائم

ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية فورية قدرها 10 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المعيشية عن السيدة بشكل عاجل، وتخصيص محل بسوق "الهنا" للسيدة، ليكون مصدر دخل مستدام يساعدها على تلبية احتياجاتها المعيشية ويوفر لها حياة كريمة.

رعاية صحية متكاملة

كما وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات العلاجية اللازمة، مع ضمان المتابعة الطبية المستمرة لحالتها، كما تم التنسيق مع جمعية "كابسي" برئاسة، رجل الأعمال محمد السيد، لرفع قيمة المعاش الشهري إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى تجهيز شقتها السكنية بكافة الأثاث اللازم.

تأكيد على دعم الحالات الإنسانية

وشدد محافظ بورسعيد أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الحالات الأولى بالرعاية، لافتًا أن مثل هذه النماذج الإنسانية تستحق كل التقدير والدعم، مع استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع الحالات الأكثر احتياجًا.

