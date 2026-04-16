شهدت مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما أقدم مواطن يُدعى «رجب الصغير» على إشعال النيران في كشك لبيع المواد الغذائية يمتلكه، موثقًا الواقعة عبر بث مباشر على موقع «فيسبوك»، وذلك على خلفية أزمة مع الجهات التنفيذية بشأن ترخيص الكشك.

تفاصيل الواقعة:

تعود أحداث الواقعة إلى توجه حملة من الأجهزة التنفيذية بمدينة القصاصين الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الإشغالات، من بينها كشك المواطن «رجب الصغير»، بدعوى عدم حصوله على التراخيص اللازمة وقيامه بإشغال جزء من الطريق العام.

وفي المقابل، أكد المواطن أنه يمتلك مستندات تثبت قانونية وضعه، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية لم تعترف بهذه الأوراق، ما وضعه في أزمة مالية واجتماعية صعبة، خاصة أن الكشك يُعد مصدر رزقه الوحيد.

عرض إنساني من المحافظ ورفض مفاجئ:

وكشفت مصادر مطلعة أن «رجب الصغير» كان قد التقى محافظ الإسماعيلية، الأربعاء الماضي، لعرض مشكلته، حيث وافق المحافظ على تخصيص محل بديل له خلف مجلس المدينة، دون سداد مقدم، مراعاةً لظروفه الاجتماعية وحرصًا على استقرار أسرته.

إلا أن المواطن رفض العرض، متمسكًا بالكشك الخاص به، الذي يمثل مصدر رزقه ومكان عمله منذ سنوات.

رواية رئيسة المدينة:

من جانبها، أكدت رئيسة مدينة القصاصين الجديدة أن الكشك محل الواقعة غير مرخص، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية لم تنفذ أي قرارات إزالة في المدينة يوم الحادث.

وأضافت أن الأجهزة فوجئت بقيام المواطن بإشعال النيران في الكشك بنفسه، دون تدخل مباشر من الحملة في تلك اللحظة.

بث مباشر يوثق لحظة الحريق:

وفي لحظات من الغضب واليأس، قام «رجب الصغير» بتوثيق الواقعة عبر بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، حيث وجه رسالة حادة إلى المسؤولين، معبرًا عن شعوره بالظلم، قبل أن يشعل النيران في الكشك أمام المتابعين.

قال: «أنا جاي أنهي المأساة بإيدي بعد ما قطعتوا عني الكهرباء»، مؤكدًا أنه اختار توقيت إشعال النيران حرصًا على عدم تعريض حياة الآخرين للخطر. وأضاف أنه لا يملك سوى هذا الكشك كمصدر دخل وحيد لأسرته، مطالبًا بتقنين وضعه، ومشيرًا إلى أن المحافظ – على حد قوله – رفض الاعتراف بالأوراق التي بحوزته. وخلال الفيديو، أقدم على تمزيق المستندات، قبل أن يسكب البنزين داخل الكشك ويشعل النيران.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، مثيرًا حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل واسع ومطالب بالتحقيق:

وانقسمت ردود الأفعال بين متعاطفين مع المواطن باعتباره فقد مصدر دخله الوحيد، وبين مطالبين بضرورة تطبيق القانون على الجميع فيما يتعلق بالتراخيص والإشغالات.

وطالب عدد من المتابعين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وفحص المستندات التي يؤكد المواطن امتلاكها، للتأكد من صحة موقفه القانوني، وضمان عدم ضياع حقوقه.

انتظار بيان رسمي:

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من ديوان عام محافظة الإسماعيلية يوضح التفاصيل الكاملة للوضع القانوني للكشك أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقًا.