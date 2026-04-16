اعتمد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، خرائط المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمركز القوصية، في إطار إعدادها وفق الاشتراطات التخطيطية والبنائية لاستعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لكل قرية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

حضور قيادات المحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة آمال صدقي حسين، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

القرى المشمولة ونسب الإنجاز

وأوضح محافظ أسيوط أن الاعتماد شمل قرى نزالي جانوب وتناغة والشيخ داود التابعة لمركز القوصية، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لـ231 قرية من إجمالي 233 قرية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الانتهاء من مخططات جميع المدن، مع استمرار تحديث مخططات القرى، إلى جانب مدينتي ديروط والغنايم.

جهات الإعداد والمراجعة

وأكد المحافظ أن هذه المخططات أُعدت بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجرى مراجعتها من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يضمن تحقيق رؤية تخطيطية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب النمو العمراني المستقبلي.

أهداف المخططات التفصيلية

وأضاف أن المخططات التفصيلية تستهدف تعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

تنظيم البناء واستخراج التراخيص

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه المخططات تمثل أحد الركائز الأساسية لخطة التنمية العمرانية الشاملة، إذ تتضمن تحديد خطوط التنظيم، واستعمالات الأراضي، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، بما يسهم في تنظيم أعمال البناء وتيسير إجراءات استخراج التراخيص من الوحدات المحلية المختصة.

آلية التطبيق والتنفيذ

ولفت المحافظ إلى أنه يجري العمل بهذه الخرائط عقب اعتمادها من المجلس التنفيذي للمحافظة ومجلس الوزراء، ونشرها بالجريدة الرسمية، بما يضمن التطبيق القانوني والتنظيمي السليم لها على أرض الواقع.