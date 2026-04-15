غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا في أسوان ضمن حملات مكثفة لضبط الأسواق

على امتداد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، تشهد الحقول الزراعية نشاطًا متزايدًا مع انتهاء موسم المحاصيل الشتوية وبداية الزراعة الصيفية، حيث يعتمد كثير من أهالي قرى مراكز المحافظة على العمل بالمزارع كمصدر دخل أساسي.

يوم عمل يبدأ مع شروق الشمس

يبدأ يوم عمال المزارع في قرى مراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط مع الساعات الأولى من الصباح، إذ يتولى مقاول الأنفار نقلهم بسيارات ربع نقل إلى الأراضي الزراعية الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي، بعد أن يسيروا مسافات داخل قراهم حتى نقاط التجمع، على أن يعودوا إلى منازلهم مع انتهاء يوم العمل.

رحلات تحولت إلى مآسٍ

لم تكن رحلتا الانتقال يومي الأحد والأربعاء اعتياديتين، إذ تحولت إلى مأساة عقب انقلاب سيارتين ربع نقل كانتا تقلان عمال مزارع على جانبي الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركزي ديروط ومنفلوط، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين جرى نقلهم لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادثين

وقع الحادث الأول على طريق أسيوط/القاهرة الزراعي أمام قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط، إثر انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا، وأسفر عن إصابة 19 شخصًا.

أما الحادث الثاني فوقع على الطريق الصحراوي الغربي منفلوط/الداخلة، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين من عمال المزارع.

ظروف العمل وأجور العمال

وقال عدد من العمال إن مقاول الأنفار وسائق السيارة يمران عليهم يوميًا لنقلهم وتوزيعهم على أصحاب المزارع المختلفة، ثم إعادتهم إلى قراهم، موضحين أنهم يعملون من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مقابل أجر يومي يتراوح بين 100 و200 جنيه.

أسباب تكرار الحوادث

وأرجع أهالي القرى تكرار الحوادث على الطريقين الصحراوي الغربي والزراعي إلى عدم التزام بعض السائقين بقواعد المرور، والسير عكس الاتجاه، فضلًا عن السرعات الزائدة، ما يشكل خطرًا دائمًا على مستخدمي الطرق.

وأشار الأهالي إلى أن محور منفلوط يعد شريانًا مروريًا مهمًا يربط قرى الظهير الصحراوي الغربي بالمزارع، ويُستخدم كذلك كطريق للسفر إلى القاهرة، ما يزيد من الأحمال المرورية ويرفع معدلات الحوادث.

مطالب بتكثيف الرقابة المرورية

وطالب الأهالي بتكثيف التواجد المروري على محور منفلوط والطريقين الزراعي والصحراوي بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط، مع تطبيق القوانين بصرامة للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

تحركات رسمية للحد من الحوادث

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط أنه تم توجيه إدارة المرور بإنشاء كمائن ثابتة ومتحركة على الطريق الزراعي، والطريق الصحراوي الشرقي والغربي، ومحوري منفلوط وديروط، في محاولة للحد من تكرار الحوادث.

معلومات عن محور الشيخ محمد صديق المنشاوي

يُذكر أن محور الشيخ محمد صديق المنشاوي، المعروف بمحور منفلوط، جرى افتتاحه بتكلفة بلغت 4.793 مليار جنيه، ويربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي والطريق الزراعي بطول 41 كيلومترًا، وبعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

منشآت هندسية تدعم التنمية

ويضم المحور 28 عملًا صناعيًا، تشمل 9 كباري علوية، وكوبريين سطحيين، و12 بربخًا بإجمالي أطوال 2226 مترًا، من بينها كوبري لعبور نهر النيل بطول 810 أمتار، بالإضافة إلى مطالع ومنازل متعددة، ليُعد أحد أكبر المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط.