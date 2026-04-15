تداول 238 ألف طن بضائع و9 آلاف حاوية بميناء الإسكن

سجلت حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعةالماضية، إذ بلغ عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 50 سفينة تحمل بضائع متنوعة.

تداول 238.7 ألف طن بضائع متنوعة

وبحسب بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، جرى تداول 238.7 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بواقع 148 ألف طن صادر و90.7 ألف طن وارد، بنسبة واردات بلغت نحو 38% من إجمالي حجم التداول.

9634 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

وصرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى تداول 9634 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، بواقع 7073 حاوية وارد و1579 حاوية صادر و982 حاوية ترانزيت.

انتظام حركة الشاحنات داخل الميناء

وأضاف المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن حركة دخول وخروج الشاحنات تسير بشكل منتظم عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة، بما يدعم سرعة تداول البضائع.

التزام كامل بإجراءات السلامة

وأكد اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الالتزام بتطبيق إجراءات التأمين والسلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، إلى جانب اتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث، مع استمرار رفع كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة.