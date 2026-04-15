قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط 16 ألف لتر وقود مدعم في الإسكندرية



الإسكندرية - محمد البدري:

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محاولة تهريب وبيع كميات ضخمة من المواد البترولية المدعمة في السوق السوداء، إذ تمكنت من التحفظ على أكثر من 16 ألف لتر وقود، بالإضافة إلى ضبط مخالفات في تداول أسطوانات البوتاجاز ومنتجات مغشوشة، خلال حملات تفتيشية مكبرة.

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن جهود الحملات التي نفذتها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، عن تحرير محضرًا لتجميع كميات من الوقود المدعم بقصد التربح غير المشروع، شملت 16 ألفًا و293 لتر بنزين 92، بالإضافة إلى 452 لتر سولار، مع رصد عدم انتظام القيد والشطب بسجل 21 بترول.

في قطاع البوتاجاز، تم تحرير محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص وبيع أسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، إذ تم التحفظ على 10 أسطوانات بوتاجاز منزلية مملوءة، كما حُررت محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وشطب وقشط بالسجلات الرسمية.

وشملت نتائج الحملة أيضًا ضبط واقعة غش تجاري لإنتاج صابون وجه غير مطابق للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح رسمي من الجهات المختصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبتكليف مشدد من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على حركة تداول السلع الاستراتيجية.