تدرس عواصم أوروبية تدشين تحالف بحري موسع لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز بعيدا عن المشاركة الأمريكية، في خطوة تهدف لتجاوز تعقيدات حرب إيران وأمريكا.

خطط أوروبية لتأمين الملاحة بظل حرب إيران

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن دولا أوروبية تبحث مقترحا لتشكيل ائتلاف واسع النطاق يستهدف تسهيل عبور السفن عبر مضيق هرمز دون عوائق، بما يشمل نشر كاسحات ألغام وقطع عسكرية متطورة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد توقف حرب إيران، مع توجه لتعمد استبعاد الولايات المتحدة من هذا الترتيب الأمني لضمان قبول إقليمي أوسع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول ألماني رفيع المستوى أن برلين قد تنضم لهذا التحالف، رغم إبدائها ترددا علنيا في وقت سابق تجاه أي انخراط عسكري في المنطقة.

وتأتي هذه المداولات في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي تداعيات المواجهة المفتوحة بين إيران وأمريكا وتأثيرها على استقرار سلاسل التوريد العالمية.

خلافات الحلفاء وأزمة إيران وأمريكا بمضيق هرمز

رصدت التقارير وجود تباينات في وجهات النظر بين القوى الأوروبية حيال دور واشنطن؛ إذ يرى دبلوماسيون فرنسيون أن وجود أي دور أمريكي سيجعل المبادرة غير مقبولة لدى طهران، بينما يخشى مسؤولون بريطانيون أن يؤدي إقصاء واشنطن إلى إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقليص فاعلية التحالف.

وكانت لندن وباريس قد أعربتا سابقا عن معارضتهما لقرار الحصار البحري الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المضيق يوم الاثنين الماضي.

وفي المقابل، أمر البيت الأبيض ببدء عمليات اعتراض وتعقب لكافة ناقلات النفط التي تدفع رسوما للجانب الإيراني مقابل العبور، مشددا على أن القوات الأمريكية ستمنع كافة السفن من استخدام الممر المائي لتقويض نفوذ طهران.