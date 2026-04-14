في حضرة دير العذراء.. المنيا تختتم ملتقى جبل الطير الدولي للفنون - صور

كتب : جمال محمد

05:19 م 14/04/2026 تعديل في 05:19 م
    ملتقى جبل الطير
    ملتقى جبل الطير بالمنيا ٢
    ملتقى دير جبل الطير

اختُتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى جبل الطير الدولي للفنون، الذي أُقيم بمحافظة المنيا خلال الفترة من 4 إلى 14 أبريل الجاري، بمشاركة 40 فنانًا وفنانة من مصر ومختلف دول العالم.

وجاء ذلك وسط حضور لافت من المهتمين بالفنون والثقافة والإعلام، وذلك أمام الكنيسة الأثرية بدير السيدة العذراء مريم بمنطقة جبل الطير، وتم عرض الأعمال الفنية التي استلهمت جمال المكان وروحانيته وتاريخه العريق.

من جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الملتقى يمثل نموذجًا حضاريًا راقيًا للترويج السياحي غير التقليدي، من خلال توظيف الفن والثقافة في إبراز ما تمتلكه المحافظة من مواقع أثرية ودينية فريدة، مشيرًا إلى أن المنيا تزخر بمقومات سياحية متنوعة تجعلها واحدة من أهم المحافظات الواعدة على خريطة السياحة المصرية.

وأضاف المحافظ أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية تسهم في جذب الأنظار إلى كنوز المحافظة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار السياحي والثقافي، مشيرًا إلى أن منطقة جبل الطير تُعد من أبرز محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، وتحمل قيمة تاريخية وروحية كبيرة، وهو ما يجعلها مقصدًا مهمًا للسياحة الدينية من داخل مصر وخارجها.

ملتقى جبل الطير دير العذراء محافظة المنيا السياحة في المنيا

فيديو قد يعجبك



رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
تفاصيل جديدة بشأن الحصار العسكري الأمريكي على الموانئ الإيرانية
إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
الطقس غدًا.. بيان من الأرصاد بشأن "موجة الحر" ودرجات الحرارة
