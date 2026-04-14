كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص باقتحام أحد المقاهي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن وقوع إصابات وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

بلاغ وإخطار الأجهزة الأمنية

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول عدد من المصابين بطلقات خرطوش.

تفاصيل الواقعة داخل المقهى

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين كانوا يجلسون داخل مقهى “أبل” بشارع 15 مايو بدائرة القسم، قبل أن يفاجأوا باقتحام عدد من الأشخاص للمقهى وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بشكل عشوائي، دون وجود أي علاقة سابقة بينهم وبين الجناة.

خلفية الحادث والتحريات

وخلال التحقيقات، تبين أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مالية سابقة بين بعض الأطراف، تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية داخل المقهى.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين، وبحوزتهم أسلحة نارية من بينها بندقية خرطوش وفرد خرطوش وبندقية آلي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفاة أحد المصابين واستكمال التحقيقات

وأسفر الحادث عن مصرع المصاب الرابع متأثرًا بإصابته عقب وصوله إلى المستشفى، وإصابة 3 آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين.