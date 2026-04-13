تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها المكثفة لإزالة ورفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع والميادين المختلفة، بهدف إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة أسوان.

رفع 283 حالة إشغال وغلق 19 محلًا

أسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت بنطاق حي شرق المدينة عن رفع أكثر من 283 حالة إشغال متنوعة، شملت تعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة، بالإضافة إلى غلق وتشميع 19 محلًا تُدار بواسطة جنسيات غير مصرية، وذلك لمخالفة القوانين وارتكاب سلوكيات منافية للآداب العامة.

مشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية

شهدت الحملة مشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع محمد ممدوح معاون المحافظ، ونواب رئيس المدينة محمد ربيع وأحمد عبد الراضي، إلى جانب رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة.

استمرار الحملات بشكل يومي

وأكدت محافظة أسوان استمرار الحملات اليومية بجميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق، بما يضمن تحقيق الانضباط العام وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين.

تطبيق القانون بكل حزم

أكد المهندس عمرو لاشين أن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تجاوزات، في إطار خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

منع عودة الإشغالات مرة أخرى

وشدد على ضرورة استمرار الحملات بشكل يومي ومكثف، مع تعزيز التواجد الميداني لرؤساء الأحياء، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

توجيهات المحافظ

وجه محافظ أسوان بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتكثيف الحملات المفاجئة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة الحالية، خاصة مع زيادة الحركة داخل الأسواق.

الحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على الشكل الحضاري لأسوان باعتبارها واجهة سياحية متميزة، مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين، والتصدي بكل حزم لأي مظاهر عشوائية أو سلوكيات سلبية.