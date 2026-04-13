استجابة إنسانية.. محافظ الشرقية يوفر كشكًا مجهزًا لمواطن من ذوي الهمم (صور)

احتضنت الحديقة المعروفة بـ"الجنينة الفرنساوي" في السويس مئات الأسر والعائلات التي خرجت للاستمتاع بأجواء شم النسيم، حيث فضّل الزوار الجلوس أسفل الأشجار كثيفة الظل داخل الحديقة التاريخية.

موقع مميز وإطلالة على القناة

تقع "الجنينة الفرنساوي" في منطقة بورتوفيق، المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، وتتميز بطابعها الهادئ ومساحاتها الخضراء الواسعة، ما يجعلها وجهة مفضلة للأسر، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

نشأة المنطقة مع حفر القناة

نشأت منطقة بورتوفيق كإحدى نتائج حفر قناة السويس، حيث لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل، وبعد تولي الخديوي توفيق الحكم، حملت المنطقة اسمه، وانتقلت إليها الخدمات الملاحية المسؤولة عن إدارة وتشغيل القناة، إلى جانب أنشطة الشحن والتفريغ، بالتزامن مع إنشاء ميناء بورتوفيق.

تخطيط أوروبي بطابع مميز

جاء تخطيط المنطقة وفق النمط الأوروبي، تلبية لاحتياجات الأسر الفرنسية والإنجليزية التي استقرت في السويس مع بداية تشغيل القناة. وشهد عام 1866 إنشاء نحو 109 فيلات، تميزت بأسقف جمالونية مغطاة بالقرميد، وبتأثير واضح لطراز البحر المتوسط، ما أضفى على المنطقة طابعًا معماريًا فريدًا.

سكن للقباطين والمهندسين

استُخدمت تلك الفيلات كاستراحات وسكن إداري للقباطين والمهندسين الفرنسيين والإنجليز المسؤولين عن تنظيم حركة الملاحة في القناة، حيث حرصوا على اصطحاب أسرهم للإقامة في هذه المنطقة المميزة.

متنفس لمواجهة حرارة الصيف

لم يتأقلم العديد من الوافدين الأوروبيين، خاصة السيدات، مع طقس السويس الحار والرطوبة المرتفعة، ما دفعهم للمطالبة بإنشاء متنزه مفتوح يضم مساحات خضراء كثيفة الظل، ليكون متنفسًا مناسبًا للتنزه.

أشجار معمرة وظلال كثيفة

تم تخصيص مساحة واسعة لإنشاء الحديقة وزراعتها بأشجار ظل متنوعة، من بينها الفيكس الهوائي، والكاتشوك، والأكاليفا، إضافة إلى أشجار الفاكهة مثل السدر. وأصبحت الحديقة مقصدًا يوميًا للأسر، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف.

حديقة تاريخية تحتضن الطيور

تحولت «الجنينة الفرنساوي» إلى واحدة من أكبر المساحات الخضراء في المنطقة، حيث تستقبل الطيور المهاجرة بعد رحلاتها الطويلة، وتضم أشجارًا نادرة يتجاوز عمرها 155 عامًا، وتحظى برعاية مستمرة من إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس.

بث مباشر يوثق الأجواء

ونشرت صفحة «مصراوي» بثًا مباشرًا من داخل الحديقة، وثّق أجواء احتفال الأسر والأطفال بشم النسيم وسط الطبيعة الخلابة.