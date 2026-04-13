تموين بني سويف: ضبط محطات وقود تلاعبت في 126 ألف لتر بنزين وسولار

كتب : حمدي سليمان

02:47 م 13/04/2026
    حملة مكثفة ببني سويف
شنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكثفة استهدفت متابعة تداول المواد البترولية وضبط المخالفات، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.

مخالفات بمحطات الوقود

أسفرت الحملة عن ضبط إحدى محطات الوقود لقيامها بالتصرف في كمية كبيرة من السولار بلغت 123.5 ألف لتر، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية.

كما تمكنت الحملة من ضبط محطة أخرى قامت بتجميع 2898 لترًا من بنزين 80 بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سحب عينات للفحص

وفي إطار التأكد من جودة المنتجات البترولية، تم سحب 24 عينة من البنزين والسولار من عدد من محطات الوقود، وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

مخالفات مستودعات البوتاجاز

وامتدت الحملات إلى مستودعات البوتاجاز، حيث تم المرور على عدد منها، وأسفرت الجهود عن تحرير مخالفات لتصرف بعض المستودعات في 511 أسطوانة تجارية و50 أسطوانة منزلية، و كذلك 5 محاضر ضد مستودعات لعدم مزاولة النشاط بشكل منتظم

إجراءات قانونية

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالمواد المدعمة.

