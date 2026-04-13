شهدت الملاهي الشعبية داخل حدائق القناطر الخيرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة الأطفال والأسر، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، حيث تحولت إلى واحدة من أبرز نقاط الجذب والترفيه داخل الحدائق.

أجواء من البهجة والمرح

وتوافد المئات من الزوار على الألعاب الشعبية التي تناسب مختلف الأعمار، وسط أجواء من البهجة والمرح، حيث حرص الأطفال على الاستمتاع بالألعاب المختلفة، بينما فضلت الأسر الجلوس في محيط الملاهي لمتابعة أبنائهم وقضاء وقت عائلي مميز.

وأكد عدد من الأهالي أن الملاهي الشعبية تمثل متنفسًا بسيطًا ومناسبًا من حيث الأسعار، ما يجعلها الخيار الأول للترفيه خلال الأعياد والمناسبات، خاصة في ظل تنوع الألعاب وتوافرها داخل الحدائق.

انتعاش حركة البيع

كما ساهم الإقبال الكبير في تنشيط حركة البيع داخل المنطقة، سواء للألعاب أو المأكولات والمشروبات، في مشهد يعكس أجواء الاحتفال والفرحة التي تميز هذا اليوم.

تأمين مكثف وتنظيم للحركة

ومن جانبها، كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من تواجدها داخل محيط الملاهي، لضمان سلامة المواطنين وتنظيم حركة الدخول والخروج، ومنع التكدسات، خاصة مع زيادة أعداد الزوار.