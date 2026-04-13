ضبط 12 طن تقاوي أرز مغشوشة في كفر الشيخ -صور

كتب : إسلام عمار

02:56 م 13/04/2026 تعديل في 02:56 م
    التقاوي
    التقاوي المغشوشة

تمكنت لجنة بوزارة الزراعة بالتنسيق مع مديرية الزراعة في كفر الشيخ، في ضبط كميات كبيرة من تقاوى الأرز المغشوشة في نطاق المحافظة وذلك قبل توزيعها على المزارعين.


يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التلاعب بالتقاوي.


وكانت لجنة بوزارة الزراعة ضمت المهندس حسن جمعة، مدير عام الاعتماد، وبالتنسيق مع المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ توجهت لإجراء حملات تفتيشية موسعة في محافظة كفر الشيخ استهدفت مخازن ومنافذ البيع بالمحافظة لضبط أي مخالفات ومتابعة العمل في صرف التقاوي.

ونجحت اللجنة في ضبط كميات ضخمة من تقاوى الأرز المغشوشة في أحد المخازن تبلغ حوالي 12 طنًا معبأة في شكائر معدة للتوزيع على المزارعين فيما تبين من الفحص الفني لرجال الزراعة أن تلك الكميات غير معتمدة وأعيد تعبئتها بطرق غير قانونية بعيدًا عن الإشراف الفني للوزارة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

كفر الشيخ وزارة الزراعة تقاوي ارز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب حصار مضيق هرمز.. روسيا تحذّر من "مجاعة عالمية" واندلاع اضطرابات اجتماعية
بسبب حصار مضيق هرمز.. روسيا تحذّر من "مجاعة عالمية" واندلاع اضطرابات اجتماعية
الدعاء لإيران وترشيد الاستهلاك.. "الأوقاف" توضح حقيقة دعاء منسوب للوزير
الدعاء لإيران وترشيد الاستهلاك.. "الأوقاف" توضح حقيقة دعاء منسوب للوزير

بينهم أبو زهرة وهاني شاكر.. نجوم الفن في المستشفيات: تعرف على حالاتهم
بينهم أبو زهرة وهاني شاكر.. نجوم الفن في المستشفيات: تعرف على حالاتهم
بعد اعتراف ريهام عبدالغفور.. نجمات كشفن أسراراً صادمة عن تعرضهن للتحرش
بعد اعتراف ريهام عبدالغفور.. نجمات كشفن أسراراً صادمة عن تعرضهن للتحرش
ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات
ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو