تمكنت لجنة بوزارة الزراعة بالتنسيق مع مديرية الزراعة في كفر الشيخ، في ضبط كميات كبيرة من تقاوى الأرز المغشوشة في نطاق المحافظة وذلك قبل توزيعها على المزارعين.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التلاعب بالتقاوي.



وكانت لجنة بوزارة الزراعة ضمت المهندس حسن جمعة، مدير عام الاعتماد، وبالتنسيق مع المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ توجهت لإجراء حملات تفتيشية موسعة في محافظة كفر الشيخ استهدفت مخازن ومنافذ البيع بالمحافظة لضبط أي مخالفات ومتابعة العمل في صرف التقاوي.

ونجحت اللجنة في ضبط كميات ضخمة من تقاوى الأرز المغشوشة في أحد المخازن تبلغ حوالي 12 طنًا معبأة في شكائر معدة للتوزيع على المزارعين فيما تبين من الفحص الفني لرجال الزراعة أن تلك الكميات غير معتمدة وأعيد تعبئتها بطرق غير قانونية بعيدًا عن الإشراف الفني للوزارة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.