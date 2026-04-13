"ملوحة صعيدي على أصولها".. شم النسيم في أسيوط بطقوس فرعونية ولمة أسرية

شهدت حدائق نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، توافدًا كبيرًا من المواطنين بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، حيث وصلت الحدائق إلى كامل طاقتها الاستيعابية منذ الصباح الباكر.

وتوافدت الأسر والشباب إلى الحدائق للاستمتاع بالأجواء الربيعية، حيث امتلأت المساحات الخضراء بالمواطنين الذين حرصوا على قضاء يوم مميز وسط الطبيعة.

مظاهر احتفالية متنوعة

وتنوعت مظاهر الاحتفال بين تناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة، إلى جانب الألعاب والأنشطة الترفيهية للأطفال، وسط أجواء من البهجة والمرح.

ورفعت الجهات المعنية درجة الاستعداد، مع تكثيف أعمال النظافة وتوفير الخدمات، فضلًا عن تعزيز التواجد الأمني لتنظيم حركة الدخول والخروج وضمان سلامة المواطنين.

وجهة مفضلة لأهالي الإسماعيلية

وتُعد حدائق نمرة 6 من أبرز المقاصد الترفيهية بالمحافظة، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، لما تتميز به من موقع متميز ومساحات واسعة تجذب الزوار سنويًا.