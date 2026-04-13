تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب اليوم الإثنين، داخل مصنع بلاستيك بناحية كفر غرين التابعة لمجلس قرية النجيلة بدائرة مركز كوم حمادة، دون حدوث أي إصابات بشرية.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بنشوب حريق داخل المصنع. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، يرافقها فريق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وجرى الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للتعامل الفوري مع الحريق.

السيطرة على الحريق



نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

تواصل الجهات المختصة حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما كُلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.