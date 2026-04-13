تموين بني سويف: ضبط محطات وقود تلاعبت في 126 ألف لتر بنزين وسولار

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية شملت مخبز المحافظة وعددًا من المخابز بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين، وضمان الالتزام بالأوزان والجودة المقررة خلال احتفالات "عيد الربيع وشم النسيم".

لا تهاون في حقوق المواطن

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالأوزان القانونية وجودة الخبز المنتج، مؤكدًا أن حصول المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات هو حق أصيل "لا تهاون فيه"، ولن يُسمح بأي تقصير في هذا الملف الحيوي.

رقابة مستمرة وتدخل فوري

وأكد "مرزوق" استمرار وتكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية على كافة المخابز، لضمان انتظام عمليات الصرف والتعامل الفوري والحازم مع أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم بشكل مستدام.

حضور قيادات التموين والمتابعة

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، واللواء وائل الشربيني، مدير إدارة المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ.