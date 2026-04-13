أُصيب 13 شخصًا صباح اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة أجرة "تويوتا" وأخرى ملاكي على طريق منوف، وتحديدًا عند منطقة شبكة الكهرباء بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث في نحو الساعة 6:30 صباحًا، حيث تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم ووجود مصابين، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى منوف العام.



استقبل المستشفى 13 حالة، وبدأت الفرق الطبية تقديم الإسعافات والرعاية اللازمة لهم، وتبين أن أغلب الإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

خروج معظم الحالات

كشف مصدر طبي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، فيما لا يزال 4 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل المستشفى، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.