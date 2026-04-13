تويوتا دخلت في ملاكي.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

09:54 ص 13/04/2026

حادث تصادم ارشيفية

أُصيب 13 شخصًا صباح اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة أجرة "تويوتا" وأخرى ملاكي على طريق منوف، وتحديدًا عند منطقة شبكة الكهرباء بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث في نحو الساعة 6:30 صباحًا، حيث تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم ووجود مصابين، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى منوف العام.


استقبل المستشفى 13 حالة، وبدأت الفرق الطبية تقديم الإسعافات والرعاية اللازمة لهم، وتبين أن أغلب الإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

خروج معظم الحالات

كشف مصدر طبي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، فيما لا يزال 4 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل المستشفى، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



5 طرق طبيعية لتلوين البيض دون مواد كيميائية في شم النسيم
علاقات

5 طرق طبيعية لتلوين البيض دون مواد كيميائية في شم النسيم
رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
زووم

رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟
نصائح طبية

فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
اقتصاد

من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
"مابصححش المعلومة".. تامر حبيب يعلق على تلقيه التهنئة في عيد القيامة المجيد
زووم

"مابصححش المعلومة".. تامر حبيب يعلق على تلقيه التهنئة في عيد القيامة المجيد

تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام
تكسر حاجز الـ30.. موجة شديدة الحرارة تبدأ في هذا الموعد