تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد حريق داخل معرض أجهزة كهربائية بمدينة قليوب دون إصابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وبدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد معارض الأجهزة الكهربائية بمدينة قليوب، ما استدعى تحركًا سريعًا للتعامل مع الواقعة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى جانب فرق من مركز ومدينة قليوب، إذ نجحت في محاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المحال والمباني المجاورة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال التبريد، كما تم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.