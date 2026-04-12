تمكن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من ضبط كميات من أسماك “الرنجة” والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن حملات تفتيشية مكبرة لضبط المخالفين، في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المعروض للمواطنين.

حملات رقابية مشددة

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة خلال هذه الفترة، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين.

تفاصيل الضبطيات

وأكد الدكتور سيد شوكت، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في كفر الشيخ، أن الحملة استهدفت عددًا من المخازن والأسواق بمراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط نحو 130 كيلوجرامًا من الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معدة للبيع.

استمرار الحملات

وأشار إلى أن الهيئة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مضبوطات إضافية وإجراءات قانونية

وأوضح الدكتور طارق سامي، مدير ملف السوق المحلي بالمحافظة، أن المضبوطات شملت كميات من الرنجة الفاسدة ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.